Участникам спецоперации провели телемост со школьниками из Уссурийска

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, участниками телемоста с одной стороны стали второклассники, а с другой — бывшие ученики школы № 25, окончившие учебу в учреждении несколько лет назад. Темами разговора стали патриотизм, любовь к Родине, а также важность поддержки военнослужащих, которые выполняют задачи спецоперации.