Участникам спецоперации провели телемост со школьниками из Уссурийска

Для школьников из Уссурийска организовали телемост, чтобы ребята могли пообщаться с военнослужащими группировки войск «Восток», которые находятся в зоне СВО. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, участниками телемоста с одной стороны стали второклассники, а с другой — бывшие ученики школы № 25, окончившие учебу в учреждении несколько лет назад. Темами разговора стали патриотизм, любовь к Родине, а также важность поддержки военнослужащих, которые выполняют задачи спецоперации.
Дети выразили свое признание бойцам за мужество, героизм и отвагу. Для военнослужащих подобные телемосты — это способ получить поддержку, которая укрепляет их дух, а также возможность рассказать родным о своем состоянии.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как прошла встреча актера, режиссера, журналиста и военкора Михаила Мамаева с приморскими школьниками и студентами.