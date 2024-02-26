Правительство поддержало появление гибридных колоний

Создание таких учреждений предусмотрено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, утвержденной правительством в апреле 2021 года. Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил президенту Владимиру Путину о планах по строительству первого УОТ в Калужской области на 3000 мест за 12 млрд рублей. Аналогичные проекты планируются в Улан-Удэ и Чите к 2027 году на общее число 3000 мест с затратами на каждый из них в 20 млрд рублей.