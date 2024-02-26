Владислав Даванков предложил дать иркутянам право отправлять мэра в отставку

«Сейчас прямые выборы мэров отменили почти везде. Это неправильно, нужно вернуть людям право самим выбирать, кто будет управлять их городом или селом. Этот тезис вошёл в мою предвыборную программу. Более того, нужно дать жителям право отзывать мэра, если за это выступают больше половины жителей. Это самый яркий показатель того, что он не оправдывает доверие», — сказал Владислав Даванков.
Он добавил, что на организацию опроса не потребуются дополнительные деньги. Уже сейчас у большинства людей есть аккаунт на «Госуслугах», где и предлагается проводить опросы.
«Если люди увидят, что от их мнения напрямую зависит качество управления городом, они более активно будут участвовать в опросах и выборах. Повысится общий уровень политической культуры», — уверен Владислав Даванков.
В предвыборную программу кандидата от «Новых людей» вошли предложения, как изменить работу чиновников в России. Владислав Даванков предлагает на треть сократить госаппарат. Это позволит сэкономить триллион рублей. Эти деньги пойдут на здравоохранение и образование. Сейчас на них уходит всего 8% бюджета. Владислав Даванков предлагает законодательно поднять эту долю до 20%.