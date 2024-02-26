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Владислав Даванков предложил дать иркутянам право отправлять мэра в отставку

У сибиряков может появиться возможность отправить мэра или других чиновников в отставку с помощью голосования на «Госуслугах». С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России Владислав Даванков. Он внёс в Госдуму законопроект, который предполагает ежегодный опрос, доверяют ли люди мэру.
Источник: ТК Город

«Сейчас прямые выборы мэров отменили почти везде. Это неправильно, нужно вернуть людям право самим выбирать, кто будет управлять их городом или селом. Этот тезис вошёл в мою предвыборную программу. Более того, нужно дать жителям право отзывать мэра, если за это выступают больше половины жителей. Это самый яркий показатель того, что он не оправдывает доверие», — сказал Владислав Даванков.

Он добавил, что на организацию опроса не потребуются дополнительные деньги. Уже сейчас у большинства людей есть аккаунт на «Госуслугах», где и предлагается проводить опросы.

По словам Даванкова, такой механизм усилит ответственность мэров и других чиновников перед жителями. Кроме того, он повысит интерес людей к политической жизни, ведь сейчас градоначальников назначают городские депутаты. Их самих часто выбирают при явке в 10−15%.

«Если люди увидят, что от их мнения напрямую зависит качество управления городом, они более активно будут участвовать в опросах и выборах. Повысится общий уровень политической культуры», — уверен Владислав Даванков.

В предвыборную программу кандидата от «Новых людей» вошли предложения, как изменить работу чиновников в России. Владислав Даванков предлагает на треть сократить госаппарат. Это позволит сэкономить триллион рублей. Эти деньги пойдут на здравоохранение и образование. Сейчас на них уходит всего 8% бюджета. Владислав Даванков предлагает законодательно поднять эту долю до 20%.

Напомним, что на данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты четверо: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.