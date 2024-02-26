Жители эко-парка «Сибирские просторы» обратились к Владимиру Путину из-за перебоев с электроэнергией

По информации областного министерства ЖКХ и энергетики строительно-монтажные и пусконаладочные работы на подстанции выполнены. Сейчас завершается строительство питающих воздушных линий электропередачи и включение подстанции в разработанную схему электроснабжения. За счет перевода нагрузки удастся решить вопросы дефицита мощности. Ввод новой подстанции «Залив» запланирован на апрель. Это значит, что уже вскоре жители эко-парка «Сибирские просторы» не будут страдать от перебоев с электроэнергией.