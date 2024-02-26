Зеленский: Путин на встрече в 2019 году поднимал вопрос прекращения огня

Зеленский отметил, что плохо помнит детали встречи. По его ощущениям, «это было в другой жизни и все было по-другому». «У нас была долгая беседа в разных тональностях. Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии соприкосновения не работающая», — рассказал президент (цитата по «Украинской правде»).
Среди других тем были суд по газу и обмен удерживаемыми лицами. «Ну и он постоянно поднимал вопрос ceasefire (прекращения огня.— “Ъ”). Но как это может сработать, мы потом увидели. Несколько месяцев что-то там пробовало работать, но все равно потом были потери», — добавил украинский президент.
Встреча между президентами РФ и Украины проходила в декабре 2019 года в Париже после саммита в «нормандском формате». Встреча в этом формате тогда прошла впервые с 2016 года.