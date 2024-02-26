«Всё прозрачно»: на президентских выборах исключили возможность массовых вбросов

«Точно могу сказать — избирательный процесс сейчас такой, что очень сложно устроить какие-то нарушения. Все прозрачно, все перед камерами. На каждом из участков количество бюллетеней совпадает с количеством зарегистрированных избирателей. Все это скрепляется подписями двух членов комиссии, ставится печать. Также есть сейфы-пакеты для хранения бюллетеней. На выборы президента эти сейфы-пакеты еще дополнительно снабжены марками», — рассказала Светлана Зылевич о принятых мерах безопасности.