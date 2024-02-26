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«Всё прозрачно»: на президентских выборах исключили возможность массовых вбросов

Во время президентских выборов невозможно будет провести массовый вброс.

Во время президентских выборов невозможно будет провести массовый вброс, сообщила Newslab председатель Совета КРО «Ассоциации юристов России», член Общественной палаты Красноярского края Светлана Зылевич.

Она рассказала, что каждый из бюллетеней будет иметь QR-код, соответствующий определенному участку. При подсчете «чужие» бюллетени не будут учитываться.

«Точно могу сказать — избирательный процесс сейчас такой, что очень сложно устроить какие-то нарушения. Все прозрачно, все перед камерами. На каждом из участков количество бюллетеней совпадает с количеством зарегистрированных избирателей. Все это скрепляется подписями двух членов комиссии, ставится печать. Также есть сейфы-пакеты для хранения бюллетеней. На выборы президента эти сейфы-пакеты еще дополнительно снабжены марками», — рассказала Светлана Зылевич о принятых мерах безопасности.

Она напомнила красноярцам, что во время выборов в центре общественного наблюдения, который откроется при Общественной палате Красноярского края, будет работать «горячая линия». На нее можно сообщать о любых замеченных нарушениях. Также можно сообщить о замеченном нарушении общественным наблюдателям на участке или председателю избирательной комиссии.

Светлана Зылевич отметила, что во время выборов, которые прошли в Красноярском крае в сентябре, было получено около 200 сигналов. Около 20 из них оказались провокациями, по 11 из этих случаев сейчас работают правоохранители.

«По нашему законодательству предусмотрена ответственность за провокации. Также у нас существует уголовная ответственность за фальсификацию выборов для членов избирательной комиссии и для тех, кто занимается подсчетом. Есть штраф, а также лишение свободы на срок до 5 лет за фальсификацию выборов, подделку подписей», — пояснила Светлана Зылевич.

Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В бюллетенях будут фамилии четырех кандидатов: Владислава Даванкова («Новые люди»); Владимира Путина (самовыдвиженец); Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Николая Харитонова (КПРФ).