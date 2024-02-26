Средний размер пенсии вырос в Казахстане

По данным ведомства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 306,8 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 96,4 миллиарда тенге, солидарной пенсии — 210,4 миллиарда тенге.
По состоянию на 1 февраля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 343 тысяч человек.
«Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2024 года составил 132 346 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 89 810 тенге, базовой пенсии — 42 536 тенге», — говорится в сообщении.
Напомним, в декабре 2023 года средний размер совокупной пенсии составил 120 744 тенге.