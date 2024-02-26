Средний размер пенсии вырос в Казахстане

По данным ведомства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 306,8 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 96,4 миллиарда тенге, солидарной пенсии — 210,4 миллиарда тенге.