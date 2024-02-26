В ГД предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию для женщин

Депутат отметила, что по данным Росстата, в 2022 году произошло увеличение числа россиянок (71,6%), желающих иметь только одного или двух детей (вместо 65,3% в 2017 году), при этом доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась на 6% — с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Параллельно сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3%, кроме того, увеличилась доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей: на 0,4% до 2,4%, указала Лантратова.