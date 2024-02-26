В ГД предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию для женщин

«Прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть возможность разработки и включения в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС программ по послеродовой реабилитации женщин, а также представить позицию Министерства здравоохранения РФ по данному вопросу», — следует из документа.
Депутат отметила, что по данным Росстата, в 2022 году произошло увеличение числа россиянок (71,6%), желающих иметь только одного или двух детей (вместо 65,3% в 2017 году), при этом доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась на 6% — с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Параллельно сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3%, кроме того, увеличилась доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей: на 0,4% до 2,4%, указала Лантратова.
«В этой связи приоритетной государственной задачей продолжает являться создание условий для комфортного и безопасного протекания беременности и материнства для женщин России. В частности, одним из факторов, влияющих на решение женщины о рождении ребенка, является доступность программ восстановления после родов», — написала депутат в обращении.
По ее словам, сейчас частные клиники в РФ предоставляют широкий перечень услуг по программам восстановления после родов, которые включают в себя индивидуальные консультации врачей-специалистов для родивших женщин, занятия лечебной гимнастикой и лечебные тренировки, гидрокинезотерапию, лечебный массаж, индивидуальные рекомендации по питанию, а также эстетические процедуры. Однако, стоимость подобных программ может достигать 150 тысяч рублей, оплату которых может позволить себе далеко не каждая семья, в то же время негативный опыт протекания послеродового периода может спровоцировать нежелание матери сталкиваться с беременностью повторно, что, в свою очередь, будет отрицательно влиять на демографическую ситуацию в стране, подчеркнула Лантратова.
«Для решения… проблемы предлагается разработка комплексной программы послеродовой реабилитации женщин… В предложенную программу послеродовой реабилитации могут быть включены консультации профильных медицинских специалистов, курсы лечебной гимнастики и лечебного массажа, психологическая поддержка», — предложила депутат.