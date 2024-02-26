Лукашенко рассчитывает на скорую встречу с Эрдоганом

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием.
«Знаю Вас как стойкого и мудрого политика и человека, полностью преданного служению интересам своей Родины», — отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что Эрдоган добился значительных достижений на государственной ниве, реализовав себя в различных отраслях.
«Чрезвычайная профессиональная активность, свойственные Вам харизма и прагматизм вызывают настоящее уважение», — говорится в тексте поздравления.
Президент Беларуси выразил уверенность, что впереди главы Турции еще много замыслов и планов, которые необходимо осуществить.
«Надеюсь на скорую встречу, которая, безусловно, откроет новую страницу в отношениях Минска и Анкары», — заявил Лукашенко.
Он также пожелал президенту Турции крепкого здоровья, оптимизма, успехов и светлых идей на пользу дружественного турецкого народа.
В мае 2023 года Лукашенко в поздравлении Эрдогану с переизбранием на должность президента Турции также отмечал, что рассчитывает на скорую встречу с турецким коллегой в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.
Напомним, что в 2016 году турецкий президент посещал Минск с официальным визитом. В том числе тогда Эрдоган принял участие в торжественной церемонии открытия в Минске Соборной мечети.