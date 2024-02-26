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Лукашенко рассчитывает на скорую встречу с Эрдоганом

Белорусский президент уверен, что впереди у турецкого лидера еще много замыслов и планов, которые необходимо осуществить.
Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием.

«Знаю Вас как стойкого и мудрого политика и человека, полностью преданного служению интересам своей Родины», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Эрдоган добился значительных достижений на государственной ниве, реализовав себя в различных отраслях.

«Чрезвычайная профессиональная активность, свойственные Вам харизма и прагматизм вызывают настоящее уважение», — говорится в тексте поздравления.

Президент Беларуси выразил уверенность, что впереди главы Турции еще много замыслов и планов, которые необходимо осуществить.

«Надеюсь на скорую встречу, которая, безусловно, откроет новую страницу в отношениях Минска и Анкары», — заявил Лукашенко.

Он также пожелал президенту Турции крепкого здоровья, оптимизма, успехов и светлых идей на пользу дружественного турецкого народа.

В мае 2023 года Лукашенко в поздравлении Эрдогану с переизбранием на должность президента Турции также отмечал, что рассчитывает на скорую встречу с турецким коллегой в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Напомним, что в 2016 году турецкий президент посещал Минск с официальным визитом. В том числе тогда Эрдоган принял участие в торжественной церемонии открытия в Минске Соборной мечети.

Лукашенко Александр