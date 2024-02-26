Выборы президента России: где можно будет проголосовать в Казахстане

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. Генеральное консульство Российской Федерации в Алматы пригласило граждан России принять участие в голосовании на президентских выборах.
«На территории консульского округа Генерального консульства (Алматинская, Жамбылская, Жетысуская, Туркестанская, Кызылординская области, города Алматы, Шымкент) голосование на выборах президента Российской Федерации будет проводиться в течение одного дня — 17 марта».
Голосование начнется в 08.00 утра и закончится в 20.00 вечера по местному времени.
Проголосовать можно будет на избирательном участке № 8133 и избирательном участке № 8134, расположенных в здании Генерального консульства России по адресу: город Алматы, улица Жандосова, дом 4.
Вход на избирательный участок № 8133 со стороны улицы Жандосова (центральный вход в Генеральное консульство).
Вход на избирательный участок № 8134 будет осуществляться со стороны торца здания Генконсульства (помещение для для приема посетителей по консульским вопросам).
Кто сможет проголосовать на выборах президента России.
Принять участие в выборах смогут граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, по предъявлению документа, подтверждающего наличие российского гражданства — действительного общегражданского заграничного паспорта или внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации при личной явке на упомянутые участки.
Напомним, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.