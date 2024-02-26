Хоценко поручил создать банк вакансий для трудоустройства возвращающихся с фронта омичей

«На прошлой неделе с делегацией Омской области был в подшефном городе Стаханове, встречался с нашими защитниками, которые несут службу на передовой. Настроение у парней хорошее, боевое. Знают, что их ждут и любят дома, а о семьях заботятся социальные службы, фонд “Защитники Отечества”, кураторы в районах. И наша главная задача сделать так, чтобы они не волновались за свои семьи, чтобы были уверены, что мы рядом и всегда поможем», — подчеркнул Виталий Хоценко.