Хоценко поручил создать банк вакансий для трудоустройства возвращающихся с фронта омичей

«На прошлой неделе с делегацией Омской области был в подшефном городе Стаханове, встречался с нашими защитниками, которые несут службу на передовой. Настроение у парней хорошее, боевое. Знают, что их ждут и любят дома, а о семьях заботятся социальные службы, фонд “Защитники Отечества”, кураторы в районах. И наша главная задача сделать так, чтобы они не волновались за свои семьи, чтобы были уверены, что мы рядом и всегда поможем», — подчеркнул Виталий Хоценко.
На совещании, в частности, обсуждались вопросы трудоустройства омичей, которые возвращаются домой с фронта. Виталий Хоценко поручил министру труда и социального развития Владимиру Куприянову проработать вопрос создания специальной базы вакансий для завершивших воинскую службу жителей Омской области.
Кроме того, губернатор заявил о необходимости воздания условий для обучения новым специальностям, в том числе в сфере оборонной промышленности, где сейчас требуются кадры и предлагаются достойные зарплаты.