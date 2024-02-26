Губернатор Дмитрий Махонин озвучил слоган года семьи в Прикамье

В рамках международной выставки-форума «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ уже пятый месяц, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко, возглавлявшим оргкомитет юбилея «Пермь-300». На мероприятии команде-организатору вручили награды.
Губернатор отметил, что юбилей города прошел на высоком уровне, а его программа была весьма насыщенной. Хоть в 2024 году круглых праздничных дат не предвидится, фестивали в крае планируется развивать и дальше.
— Решили сделать ряд успешных мероприятий традиционными для региона. Будем развивать фестиваль «Город встреч» — в этом году он пройдет в семейном формате. В Год семьи наполняем новыми смыслами и полюбившийся всем слоган «Пермь 300. Все реально». Теперь он будет звучать так — «Когда мы вместе. Все реально», — рассказал Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.