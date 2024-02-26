Губернатор Дмитрий Махонин озвучил слоган года семьи в Прикамье

— Решили сделать ряд успешных мероприятий традиционными для региона. Будем развивать фестиваль «Город встреч» — в этом году он пройдет в семейном формате. В Год семьи наполняем новыми смыслами и полюбившийся всем слоган «Пермь 300. Все реально». Теперь он будет звучать так — «Когда мы вместе. Все реально», — рассказал Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.