Кевину Джонсону подарили квартиру в Самаре

Как отметил боксер, все знают, что Самара — это его место, и он говорил об этом, как только приехал в город. «Это то же самое, что у меня дома в Америке. Многие меня спрашивают: “Почему?” Потому что в Америке я живу спокойной жизнью, у меня мало соседей, я не живу в гуще людей, я не люблю большие города», — сказал Джонсон.