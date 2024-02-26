Кевину Джонсону подарили квартиру в Самаре

«Самара, я дома», — сказал Джонсон перед получением сертификата.
Как отметил боксер, все знают, что Самара — это его место, и он говорил об этом, как только приехал в город. «Это то же самое, что у меня дома в Америке. Многие меня спрашивают: “Почему?” Потому что в Америке я живу спокойной жизнью, у меня мало соседей, я не живу в гуще людей, я не люблю большие города», — сказал Джонсон.
Сейчас спортсмен намерен посвятить время обустройству новой квартиры.
Говоря о том, каким родом деятельности он планирует заниматься в Самаре, Джонсон указал, что пока не думал о каком-то конкретном направлении. «Я могу заниматься тренировками. Тренировать детей боксировать, быть личным наставником. Я могу заниматься всем. Я не из ленивых людей», — заключил Джонсон.
Напомним, в начале 2024 г. американский боксер получил российское гражданство.