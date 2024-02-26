В Крыму назвали угрозы Киева предпосылками к третьей мировой

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что военные и террористические угрозы киевского режима в адрес Крыма напрямую связаны с попыткой развязать третью мировую войну.
Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов записал видеообращение, в котором пообещал России «новые сюрпризы» в Крыму. Он назвал целью ВСУ контроль акватории Черного моря и Крыма и высказал угрозы безопасности передвижения по Крымскому мосту.
«Повышение уровня военных и террористических угроз в адрес российских территорий со стороны киевского режима с применением оружия западных стран во главе с США напрямую связаны с вероятностью начала третьей мировой войны», — сказал Смирнов РИА Новости.
По его мнению, лишь «свержение режима Зеленского» сможет не только обеспечить безопасность мирных российских граждан, но и будет гарантировать мир для самих украинцев и для жителей всего европейского пространства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».