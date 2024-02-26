10 лет единства: Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Как и десять лет назад, крымчане едины в борьбе с врагом в достижении общей цели. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в десятую годовщину многотысячного митинга против киевской хунты, который проходил 26 февраля 2014 года у стен Верховного Совета АРК.
«Мы помним нашу решимость и готовность бороться с украинскими нацистами, помним радость и облегчение после того, как на полуострове появились “вежливые люди”. Мы всегда будем помнить о наших земляках, погибших в столкновениях, которые спровоцировали экстремисты из запрещенных в России организаций. Вечная память защитникам нашей республики: Игорю Андреевичу Постному и Валентине Даниловне Корневой».
Он подчеркнул, что День защитника Республики Крым является важной датой для крымчан, единство которых остается таким же прочным, как и десять лет назад.
«Сегодня, как и десять лет назад, крымчане едины в борьбе с врагом, в достижении нашей общей цели. Вместе — к Победе!» — написал глава республики.
26 февраля крымчане отмечают День защитника Республики Крым. Именно в этот день, десять лет назад, произошел вошедший в историю митинг около здания Верховного Совета Крыма. Тогда под стенами парламента произошло столкновение проукраинских радикалов и крымчан, требующих выхода полуострова из состава Украины. В ходе возникшего у здания столкновения двое людей погибли и 30 получили ранения разной степени тяжести.