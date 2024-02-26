10 лет единства: Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника республики

26 февраля крымчане отмечают День защитника Республики Крым. Именно в этот день, десять лет назад, произошел вошедший в историю митинг около здания Верховного Совета Крыма. Тогда под стенами парламента произошло столкновение проукраинских радикалов и крымчан, требующих выхода полуострова из состава Украины. В ходе возникшего у здания столкновения двое людей погибли и 30 получили ранения разной степени тяжести.