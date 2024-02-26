Очереди из фур и легковых машин сохраняются на границах Беларуси и ЕС

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Более тысяч грузовиков стоит на границах Беларуси и стран Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.
По данным ведомства, утром в понедельник на белорусско-латвийской границе в ПП «Григоровщина» находится 270 фур.
На границе с Литвой стоит 890 большегрузов: в пункте пропуска «Каменный Лог» — 280, «Котловка» — 90, «Бенякони» — 470, «Привалка» — 50.
На польском направлении в ПП «Козловичи» в очереди скопилось 30 фур.
С легковыми автомобилями ситуация лучше. На границе Беларуси и Литвы не очень большие очереди выстроились в пунктах пропуска «Каменный Лог» (10), «Бенякони» (35), «Привалка» (30).
В единственном работающем пункте пропуска на польской границе — «Брест» — стоит 40 легковушек.
На латвийском направлении очередей нет.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Ранее, 21 февраля, литовские власти сообщили о том, что с 1 марта закроют еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Дополнительная нагрузка ляжет на КПП «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным. Еще один пункт пропуска, который будет работать, — это «Шальчининкай» («Бенякони»).