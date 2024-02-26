Более 1 млрд человек посмотрели «Игры будущего»

«За “Играми будущего” следили все, церемонию открытия и соревнования посмотрело более миллиарда человек. Многие страны захотели провести у себя такие соревнования, а два президента напрямую об этом заявили в прямом эфире», — сказал он на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», которое состоялось накануне.