Более 1 млрд человек посмотрели «Игры будущего»

Церемонию открытия и состязания «Игр будущего», которые проходят, в Казани уже посмотрели более 1 миллиарда человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
«За “Играми будущего” следили все, церемонию открытия и соревнования посмотрело более миллиарда человек. Многие страны захотели провести у себя такие соревнования, а два президента напрямую об этом заявили в прямом эфире», — сказал он на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», которое состоялось накануне.
«Игры будущего» продлятся в Казани до 3 марта. 21 февраля состоялась церемония открытия турнира, участие в которой принял президент России Владимир Путин, а также ряд лидером других государств. Всего в соревнованиях принимают участие около 2 тысяч человек из 107 стран мира.