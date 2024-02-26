Spiegel узнал о тайном обсуждении покупки у Индии снарядов для Украины

На один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских, пояснял источник Wall Street Journal в СБУ. По оценкам западных чиновников и военных экспертов, которые привела New York Times, без американской помощи украинскую армию ожидает «стремительный коллапс» на фронте в конце 2024 года, но уже к марту Украина сможет с трудом проводить локальные контратаки, а к началу лета ей будет сложно отражать российские наступления. По мнению специалистов, пишет издание, для Генштаба ВСУ скоро настанет ситуация, когда «цена защиты территории перевешивает любую выгоду, полученную от причинения вреда противнику».