В ICAN предупредили о риске ядерной войны из-за конфликта на Украине

Россия, по словам Гатилова, привержена мнению, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Москва придерживается своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считает, что ядерное разоружение должно осуществляться поэтапно, на основе консенсуса, говорил он.