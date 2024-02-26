Байден перепутал Россию и Китай в речи про Си Цзиньпина

В тот же день он заявил, что в 2021 году пообщался с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017-м. Речь шла о саммите «Большой семерки». Байден допустил ошибку, перепутав Ангелу Меркель с Колем, который умер за четыре года до саммита.