Байден перепутал Россию и Китай в речи про Си Цзиньпина

Американский лидер вспомнил времена, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме. Он сказал, что получил совет познакомиться с Си Цзиньпином, поскольку тот будет руководить Россией.
Кроме того, президент США рассказал, что провел много времени с председателем КНР. По его словам, он прошел с ним 27 тыс. км по территории Соединенных Штатов и Китая.
Байден неоднократно путался во время публичных выступлений. Так, 8 февраля в попытке доказать мощь когнитивных способностей и силы для борьбы за второй срок в Белом доме после обращения к нации он спутал президентов Египта и Мексики. Американский лидер назвал президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси «президентом Мексики», тогда как латиноамериканской страной управляет Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
В тот же день он заявил, что в 2021 году пообщался с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017-м. Речь шла о саммите «Большой семерки». Байден допустил ошибку, перепутав Ангелу Меркель с Колем, который умер за четыре года до саммита.
Подобный казус случился и 4 февраля. Американский президент также рассказывал о саммите, но перепутал президентов Франции. Вместо Эммануэля Макрона он назвал имя Франсуа Миттерана, который умер в 1996 году.
Опрос Rasmussen Reports показал, что большинство потенциальных избирателей (59%) считают, что американский президент теряет остроту ума. Опрос проводился среди 943 потенциальных избирателей США
81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.