Австралия ввела санкции в отношении предприятия из Башкирии

Среди компаний, включенных в санкционный список Австралии — ишимбайская машиностроительная компания «Витязь» (входит в структуру «Уралвагонзавода»). Предприятие из Башкирии уже находится под санкциями Канады и Евросоюза, о чем рассказывал «Башинформ».
Компания — один из мировых лидеров по производству наземных транспортных средств высокой проходимости, предназначенных для эксплуатации в особо сложных дорожных и климатических условиях. Единственный в России производитель уникальных плавающих двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ «Витязь».
Кроме того, в списке оказались: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, артисты Николай Расторгуев, Николай Басков, АО «Росгеология» и другие отечественные политики, артисты, главы регионов, сенаторы, предприятия.