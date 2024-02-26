Австралия ввела санкции в отношении предприятия из Башкирии

Среди компаний, включенных в санкционный список Австралии — ишимбайская машиностроительная компания «Витязь» (входит в структуру «Уралвагонзавода»). Предприятие из Башкирии уже находится под санкциями Канады и Евросоюза, о чем рассказывал «Башинформ».