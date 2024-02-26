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Австралия ввела санкции в отношении предприятия из Башкирии

Министерство иностранных дел и торговли Австралии опубликовало обновленный антироссийский санкционный список. В новую редакцию списка включены 55 физических лиц и 37 организаций из нашей страны.
Источник: правительство РБ

Среди компаний, включенных в санкционный список Австралии — ишимбайская машиностроительная компания «Витязь» (входит в структуру «Уралвагонзавода»). Предприятие из Башкирии уже находится под санкциями Канады и Евросоюза, о чем рассказывал «Башинформ».

Компания — один из мировых лидеров по производству наземных транспортных средств высокой проходимости, предназначенных для эксплуатации в особо сложных дорожных и климатических условиях. Единственный в России производитель уникальных плавающих двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ «Витязь».

Кроме того, в списке оказались: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, артисты Николай Расторгуев, Николай Басков, АО «Росгеология» и другие отечественные политики, артисты, главы регионов, сенаторы, предприятия.

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