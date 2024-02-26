Министр просвещения России посетит Воронеж с рабочим визитом

В Воронеж приезжает министра просвещения РФ. Сергей Кравцов будет работать в столице Черноземья 26 февраля. Программа визита чиновника будет насыщенной. Как отмечают в министерстве образования Воронежской области, министр посетит образовательный центр «Содружество» (мегашколу на улице Академика Конопатова) и педагогический университет, встретится с воронежским губернатором Александром Гусевым, чиновниками.