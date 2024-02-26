WP узнала о провале переговоров по избежанию шатдауна в США

Даже частичное прекращение работы может нарушить федеральные программы продовольственной помощи, включая WIC, программу экстренного питания для женщин, младенцев и детей младшего возраста, которая уже сталкивается с дефицитом бюджета, предупреждает WP. Авиадиспетчеры сохранят рабочие места, но им не будут платить. Федеральные жилищные ваучеры, которые поддерживают 5 млн семей, также могут временно оказаться под угрозой, а ученые, которые получают средства от правительства, прекратят отслеживание и изучение болезней, передаваемых животными.