С красноярского депутата Дюкова снимут обязанности председателя комиссии

На заседании постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре рассмотрят вопрос об отстранении депутата Вячеслава Дюкова от должности председателя постоянной комиссии.
В проект повестки заседания, намеченного на 27 февраля, вошёл вопрос о лишении Вячеслава Дюкова председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Красноярского городского Совета депутатов.
Ранее сообщалось о том, что Вячеслав Дюков допустил нелестное высказывание о контрактниках. После этого он извинился и сообщил о том, что принял решение отправится в зону СВО.