Первый художественный фильм о СВО увидели жители Хабаровского края

Жители Хабаровского края могут увидеть первый фильм о специальной военной операции. Премьера картины «20/22» вышла на большие экраны в минувший четверг, 22 февраля. Это первое художественное кино, которое посвятили СВО. Что примечательно, снимали его в зоне проведения. Над ним работали кинокомпания BBG при поддержке Военкино, администрации ДНР и Института развития интернета.
Военную драму снял режиссер Андрей Симонов. Она показывает начало специальной военной операции в 2022 году и то, какой ее воспринимали разные люди, какие решения они приняли, и выбор им пришлось сделать.
Сюжет рассказывает о судьбе двух молодых людей — Алисы и Данилы, которых сыграли Дарья Кукарских и Аристарх Венес. Сообщение о начале СВО разделяет их мнения и взгляды: парень отправляется добровольцем на передовую, где уже служил его брат, а девушка выступает против происходящего, узнав о бомбежках в Киеве от своих друзей. Но когда любимый перестает выходить на связь, она самоотверженно выезжает в зону боевых действий на его поиски.
Фильм начали снимать весной прошлого года в Мариуполе, так что картина полностью передает происходящее на спецоперации — образ города и его жителей. Также съемки проходили в Москве, Подмосковье и Ростовской области.
К слову, сценарий помогал писать реальный боец батальона «Сомали» Ринат Есеналиев, который сыграл одну из главных ролей.
— Правдиво исполнить то, что он написал, практически невозможно. По крайней мере, мы не нашли профессионального актера, который смог бы это сыграть достаточно жизненно, харизматично и достоверно. Благодаря этому нам удалось достичь нужного градуса достоверности фильма, — считает режиссер Андрей Симонов.