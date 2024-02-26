Первый художественный фильм о СВО увидели жители Хабаровского края

Сюжет рассказывает о судьбе двух молодых людей — Алисы и Данилы, которых сыграли Дарья Кукарских и Аристарх Венес. Сообщение о начале СВО разделяет их мнения и взгляды: парень отправляется добровольцем на передовую, где уже служил его брат, а девушка выступает против происходящего, узнав о бомбежках в Киеве от своих друзей. Но когда любимый перестает выходить на связь, она самоотверженно выезжает в зону боевых действий на его поиски.