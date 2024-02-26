В Молдове не будет референдума о нейтралитете — администрация президента

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Власти Молдовы не будут проводить референдум по подтверждению нейтралитета страны, так как в Конституции этот статус уже прописан. Об этом заявил глава офиса президента Адриан Бэлуцел в ответ на обращение экс-башкана Гагаузии Ирины Влах.
«В высшем законе нашей страны написано, что мы нейтральны, не состоим и не можем вступать в военные блоки, что соблюдается всеми государственными институтами. Речь не идет и не может идти о присоединении к каким-либо военным блокам, потому что это противоречит конституции. Именно это я сказал в ответе на письмо госпожи Влах в администрацию президента».
Он подчеркнул, что власти Молдовы соблюдают положения Конституции.
«Мы хотим сохранить мир, не участвовать в конфликтах, жить в безопасности и взаимопонимании, а также иметь современную армию, которая защищает именно нейтралитет страны», — заявил Бэлуцел.
Он также назвал ЕС «самым устойчивым мирным проектом», к участию в котором стремится Молдова.
Напомним, ранее лидер организации «Платформа Молдовы» и экс-глава Гагаузии Ирина Влах обратилась к президенту Майе Санду с предложением провести референдум по вопросу недопустимости участия страны в военных блоках.