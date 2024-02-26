В Молдове не будет референдума о нейтралитете — администрация президента

«В высшем законе нашей страны написано, что мы нейтральны, не состоим и не можем вступать в военные блоки, что соблюдается всеми государственными институтами. Речь не идет и не может идти о присоединении к каким-либо военным блокам, потому что это противоречит конституции. Именно это я сказал в ответе на письмо госпожи Влах в администрацию президента».