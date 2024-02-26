В Башкирии усилят контроль за внешним видом городов

Депутаты башкирского парламента внесли изменения в закон «О местном самоуправлении», касающиеся внешнего вида городов. Как сообщили в Госсобрании, теперь функции контроля в сфере благоустройства возложили на муниципальные учреждения.
«С изменением федерального законодательства административные комиссии утратили часть своих функций и сегодня не могут привлекать нарушителей к ответственности за несоблюдение правил благоустройства. В результате, например, на всю Уфу осталось лишь девять специалистов, наделенных соответствующими полномочиями», — прокомментировал спикер Константин Толкачев.
Депутаты уверены, что принятие закона значительно расширит круг уполномоченных лиц и наладит контроль за внешним видом населенных пунктов. Особенно это актуально для Уфы, которая в этом году отметит 450-летний юбилей.
Закон направили на подпись главе Башкирии Радию Хабирову.