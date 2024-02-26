В Башкирии усилят контроль за внешним видом городов

«С изменением федерального законодательства административные комиссии утратили часть своих функций и сегодня не могут привлекать нарушителей к ответственности за несоблюдение правил благоустройства. В результате, например, на всю Уфу осталось лишь девять специалистов, наделенных соответствующими полномочиями», — прокомментировал спикер Константин Толкачев.