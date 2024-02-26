В штурме Авдеевки приняли участие воины из Башкирии

Напомним, жители Башкирии могут заключить контракт с минобороны России. По вопросам контрактной службы жители республики могут обращаться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или (347) 218−19−19, ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на вопросы о службе по контракту можно найти на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.