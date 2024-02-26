В штурме Авдеевки приняли участие воины из Башкирии

Корреспондент Азат Садреев рассказал, что башкирские воины, принимавшие участие в штурме Авдеевки, занимают новые позиции, укрепляют взятые объекты и готовятся продвигаться дальше вперёд.
Боец с позывным «Дядя» отметил, что любой тактический успех позитивно отражается на боевом духе солдат.
«Авдеевка была мощным укрепрайоном противника. Город бойцы взяли красиво, противник бежал от нас. В первую очередь, это поднимает боевой дух наших бойцов», — говорит «Дядя».
Воин с позывным «Кедр» добавил, что бойцов встречали местные жители, часть которых не покинула родной город.
«Нам машут руками. Это очень приятно. Нас это подбадривает эмоционально. Победа будет за нами», — сказал «Кедр».
После взятия Авдеевки президент России Владимир Путин отметил все подразделения, которые принимали участие в штурме мощнейшего укрепрайона ВСУ. В их числе оказался и полк, в котором служат башкирские военнослужащие.
В настоящее время бои в Авдеевке продолжаются, они идут уже на окраинах города. ВСУ отступает в сторону населённого пункта Ласточкино. Активную поддержку нашим бойцам оказывает фронтовая авиация.
«Наше подразделение с самого начала участвовало в штурме Авдеевки. Мы — артиллеристы, поддерживаем огнём пехоту. Поначалу было сложно, но потом работа стала лучше. Это — одна из наших побед, но она не последняя, а начало нашего победного пути», — говорит боец с позывным «Марс».
Артиллеристы рассказали Азату Садрееву, что в первые дни штурма Авдеевки их орудия раскалялись докрасна, но башкирские воины до конца выполнили поставленную боевую задачу — помогли штурмовикам вытеснить боевиков.
«Есть такое выражение: “Пот артиллеристов сохраняет кровь пехоты”. Вот этим мы и занимались. Чем лучше и точнее бьёт артиллерия, тем меньше потерь в наших силах», — рассказал артиллерист с позывным «Гело».
Отступавшие украинские боевики заминировали все подходы к городу, а также улицы и дома. Обезвреживанием мин занимаются сапёры из Башкирии.
«Много неразорвавшихся кассетных боеприпасов. Много противопехотных и противотанковых мин. Обезвреживаем на месте либо накладными зарядами. Работы сапёрам предстоит много. Пока расчищаем места подхода живой силы и техники. Остальное пока захватить нереально, территория очень большая», — объяснил «Дядя».
Участники СВО продолжают работу в Авдеевке. Пока говорить о полной безопасности в городе рано. Бойцам предстоит выполнить ряд боевых задач, чтобы окончательно отодвинуть от города силы ВСУ и продвинуться фронт в западном направлении.
Напомним, жители Башкирии могут заключить контракт с минобороны России. По вопросам контрактной службы жители республики могут обращаться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или (347) 218−19−19, ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на вопросы о службе по контракту можно найти на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.
В октябре 2023 года Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проходящих военную службу. Согласно документу, граждане, призванные по мобилизации или поступившие на военную службу по призыву, при заключении контракта после 10 ноября 2023 года получат дополнительную выплату 100 тысяч рублей.
С октября прошлого года минимальный оклад бойцов СВО вырос до 210 тысяч рублей, сообщало информагентство «Башинформ». Заключившим контракт также полагается единоразовая выплата от Министерства обороны 195 тысяч рублей, меценаты Уфы и ряда других городов Башкирии ввели для подписавших контракт разовую выплату 100 тысяч. Таким образом, с учетом новой республиканской выплаты, контрактники получат единовременную выплату около 400 тысяч рублей.