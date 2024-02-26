В Минтруда высказались о выплате компенсации казахстанцам

В социальных сетях распространяется ложная информация о выплате казахстанцам компенсации от МТСЗН. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.
«Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке», — говорится в сообщении.
Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.