Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане

«Введено правило, запрещающее проведение экзаменов при приеме в первый класс в лицеи и гимназии. Чем обосновано данное решение? Данная норма снимает ограничения при приеме в школы всех типов и всем детям независимо от уровня подготовки, предоставляет равные возможности и доступ к освоению первоначальных знаний, развитию познавательных способностей и навыков социального общения», — пояснил Жумашев.
Во-вторых, по его словам, исключается психологический стресс от участия в тестировании, собеседовании, негативные переживания от ожидания конкурсного отбора. Такое состояние может ухудшить психоэмоциональное состояние ребенка и оказать отрицательное влияние на его здоровье.
«Будет снижено недовольство родителей, ожидающих результаты конкурсного отбора. Будет исключен общественный резонанс в процедуре приема детей в школы», — добавил Жумашев.
Эти изменения будут введены уже в предстоящем учебном году при приеме в первый класс.
Напомним, 24 февраля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей. Новый документ вводит важные поправки в 10 действующих законов.