Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане

«Введено правило, запрещающее проведение экзаменов при приеме в первый класс в лицеи и гимназии. Чем обосновано данное решение? Данная норма снимает ограничения при приеме в школы всех типов и всем детям независимо от уровня подготовки, предоставляет равные возможности и доступ к освоению первоначальных знаний, развитию познавательных способностей и навыков социального общения», — пояснил Жумашев.