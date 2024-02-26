Ахангарану назначили нового хокима

Сегодня на внеочередной сессии Ахангаранского городского Совета народных депутатов Музаффар Раджаббоев назначен на должность хокима города. Кандидатуру рекомендовал руководитель Ташобласти Зоир Мирзаев.
По данным областной администрации, Раджаббоеву 40 лет, родом из Паркентского района. В 2007 году окончил Ташкентский институт ирригации и мелиорации, в 2014 году — Академию государственного управления при президенте, в 2019 году — Международный университет бизнеса и экономики КНР.
Свою трудовую деятельность начал в службе пожарной безопасности Кибрайского района. Также работал на ответственных должностях в хокимиятах Юкори-Чирчикского и Паркентского районов.
До нового назначения занимал должность начальника отдела в Министерстве по борьбе с бедностью и занятости населения.
Напомним, что прежний хоким Ахангарана Акром Эшонкулов в начале февраля объявил о своей отставке.