Ахангарану назначили нового хокима

По данным областной администрации, Раджаббоеву 40 лет, родом из Паркентского района. В 2007 году окончил Ташкентский институт ирригации и мелиорации, в 2014 году — Академию государственного управления при президенте, в 2019 году — Международный университет бизнеса и экономики КНР.