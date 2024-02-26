Общественники потребовали от властей Молдовы не прекращать публикацию законов на русском

Ранее правительство рассмотрело проект поправок в закон о публикации «Официального монитора», согласно которым, он больше не будет переводиться на русский язык. По новой версии закона, перевод на русский язык будет осуществляться в течение месяца после обнародования в «Официальном мониторе» и публиковаться в Государственном регистре правовых актов в сводной редакции, то есть без перевода законов и решений, которыми вносятся изменения и дополнения в законодательство.