Общественники потребовали от властей Молдовы не прекращать публикацию законов на русском

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. С призывом обеспечить уважение, защиту и соблюдение прав человека, в том числе, национальных меньшинств в Республике Молдова обратилась к властям страны общественная организация «Посольство Прав Человека», выразив обеспокоенность законопроектом, исключающим русскоязычный вариант издания «Официальный монитор», после публикации в котором законодательные акты вступают в силу.
Среди подписавших открытое обращение, размещенное на сайте организации, — правозащитники, гражданские активисты, юристы, представители национальных меньшинств.
«Отсутствие “Официального Монитора” на русском языке отразится на реализации прав человека среди уязвимых групп населения. Такая мера является неадекватной и нарушающей права человека».
Представители гражданского общества просят власти вернуть на доработку законопроект № 435 от 30 ноября 2023 года о процессе разработки и продвижения проектов нормативных актов, принятый парламентом в первом чтении и выставлен на рассмотрение во втором, на заседании 29 февраля.
«Примерно 500.000 жителей РМ, без учета Приднестровского региона, власти заведомо ограничат в доступе к официально опубликованному законодательству <…> Мы призываем: Майю Санду, президента РМ, направить парламенту законодательную инициативу по доработке <…> Депутатов парламента и парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету внести законодательную инициативу по доработке законопроекта», — говорится в обращении.
По мнению обратившихся, законопроект ограничит доступ к информации, и, как следствие, доступ к правосудию, к участию в процессе принятия решений и реализации иных прав и свобод, гарантируемых конституцией, международными и региональными договорами в области прав человека, частью которых является и Молдавия.
Они отмечают, что в пояснительной записке решение объясняется тем, что отказ от публикации «Официального монитора» на русском позволит сэкономить 3,9 тысячи долларов в год.
«Налоги, которые поступают от той части населения, которая не владеет государственным языком, значительно больше 70 000 леев (3,9 тысячи долларов — ред.). Кроме того, власти получают поддержку, исчисляемую десятками, если не сотнями, миллионов евро от ЕС и партнеров по развитию и аргумент об экономии вызывает недоумение».
Ранее правительство рассмотрело проект поправок в закон о публикации «Официального монитора», согласно которым, он больше не будет переводиться на русский язык. По новой версии закона, перевод на русский язык будет осуществляться в течение месяца после обнародования в «Официальном мониторе» и публиковаться в Государственном регистре правовых актов в сводной редакции, то есть без перевода законов и решений, которыми вносятся изменения и дополнения в законодательство.
При этом, как отмечается в обращении, «Официальный монитор» является единственным средством публикации законодательства в Молдове, которое обеспечивает грамотный, своевременный и верный перевод на русский язык.