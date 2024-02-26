Аким Астаны рассказал, почему он не ездит на автобусе

«На общественном транспорте я не езжу, потому что работы достаточно много. Но я вам говорю, что в неделю несколько раз — это служебный автобус, конечно, но в любом случае автобус — мы объезжаем, человек 15−20, мои коллеги, начальники управлений, в одном автобусе», — ответил аким.