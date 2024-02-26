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Аким Астаны рассказал, почему он не ездит на автобусе

Сегодня аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями района Сарыарка. В ходе встречи градоначальника спросили, пользуется ли он общественным транспортом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Источник: Baigenews

Как оказалось, на общественном транспорте чиновник не ездит. А вот его подчиненные ездят, но на служебном автобусе.

«На общественном транспорте я не езжу, потому что работы достаточно много. Но я вам говорю, что в неделю несколько раз — это служебный автобус, конечно, но в любом случае автобус — мы объезжаем, человек 15−20, мои коллеги, начальники управлений, в одном автобусе», — ответил аким.

Напомним: весной 2023 года Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал внешний облик казахстанских городов и заявил, что акимы должны ходить пешком и лично следить за порядком на местах.