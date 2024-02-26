«Посеять панику и дестабилизировать общество»: мэр Стерлитамака назвал фейками сообщения о терактах в школах

Глава городской администрации заверил, что сотрудники правоохранительных органов держат ситуацию на контроле. По каждому случаю специалисты проводят проверку. Поступающую информацию от анонимных источников Газизов назвал фейковой. Она, считает градоначальник, распространяется для того, чтобы посеять панику среди граждан и дестабилизировать общество.