Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Путин поздравил Эрдогана, которому 26 февраля исполнилось 70 лет. Российский лидер также поблагодарил турецкого коллегу за вклад в развитие отношений Москвы и Анкары.
«В ходе беседы президент Путин поздравил президента Эрдогана с днем рождения. В ходе беседы президент Путин поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в развитие отношений между Турцией и Россией на дружественной основе», — прокомментировали состоявший телефонный разговор в канцелярии.
Накануне президент Турции заявил, что прилагал вместе с Россией усилия по урегулированию украинского конфликта во время переговоров в Стамбуле. По его словам, Анкара не откажется от дальнейших шагов по мирному процессу.