Алиханов ждёт в Калининграде репатриантов из Германии, Прибалтики и Польши

По его словам, он недавно встречался с бывшими жителями Германии и стран Прибалтики, которые уехали в Россию, — люди жаловались на множество проблем, связанных с процессом репатриации. «Меры поддержки, которые сейчас сформулированы, они опираются и на опыт этого взаимодействия с теми, кто уже выбрал родину и вернулся», — пояснил губернатор Калининградской области.