Алиханов ждёт в Калининграде репатриантов из Германии, Прибалтики и Польши

«После указа президента о репатриации мы разрабатываем сейчас свои меры поддержки, они находятся на финальной стадии согласований внутри регионального правительства. Мы нацелены на привлечение семей с детьми русских людей из Прибалтики, Германии, Польши — из разных государств, чтобы они возвращались на Родину, жили и трудились в Калининграде», — сказал Алиханов в разговоре с агентством ТАСС.
По его словам, он недавно встречался с бывшими жителями Германии и стран Прибалтики, которые уехали в Россию, — люди жаловались на множество проблем, связанных с процессом репатриации. «Меры поддержки, которые сейчас сформулированы, они опираются и на опыт этого взаимодействия с теми, кто уже выбрал родину и вернулся», — пояснил губернатор Калининградской области.