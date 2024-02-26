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Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Авдеевка полностью зачищена, российские войска продвигаются дальше, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
Источник: © РИА Новости

«Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей», — сказал он.

Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие города и села Донбасса.

В субботу, 17 февраля, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Украинские войска потеряли там более полутора тысяч военнослужащих.

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.