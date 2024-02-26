Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

«Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей», — сказал он.