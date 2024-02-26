Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

«Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей», — сказал он.
В субботу, 17 февраля, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Украинские войска потеряли там более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.