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Лукашенко призвал к дальнейшему снятию барьеров в ЕАЭС

По его словам, этой интеграционной структуре был бы очень полезен опыт Союзного государства Беларуси и России.
Источник: AP 2023

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в необходимости дальнейшего снятия барьеров в ЕАЭС.

Данное заявление белорусский лидер сделал на встрече с новым председателем коллегии ЕЭК Бакытжаном Сагинтаевым.

«Мы заинтересованы вместе с Россией, чтобы ЕАЭС больше перенимал опыта у Союзного государства — то, что приемлемо для ЕАЭС», — цитирует главу государства БелТА.

На встрече Лукашенко заострил внимание на главных проблемных, по его мнению, моментах.

«Главное, что у нас в самом союзе экономическом существует ряд проблем, над которыми надо серьезно работать», — сказал он.

По его словам, эти проблемы экономического характера.

«Нам бы хотелось, и это надо сделать в период вашего председательства, поскольку сам Казахстан играет очень важную роль в союзе, чтобы мы убрали всякие барьеры, которые еще, к сожалению, существуют у нас», — сказал белорусский президент.

ЕАЭС
Лукашенко Александр