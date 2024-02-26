Лукашенко призвал к дальнейшему снятию барьеров в ЕАЭС

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в необходимости дальнейшего снятия барьеров в ЕАЭС.
Данное заявление белорусский лидер сделал на встрече с новым председателем коллегии ЕЭК Бакытжаном Сагинтаевым.
«Мы заинтересованы вместе с Россией, чтобы ЕАЭС больше перенимал опыта у Союзного государства — то, что приемлемо для ЕАЭС», — цитирует главу государства БелТА.
На встрече Лукашенко заострил внимание на главных проблемных, по его мнению, моментах.
«Главное, что у нас в самом союзе экономическом существует ряд проблем, над которыми надо серьезно работать», — сказал он.
По его словам, эти проблемы экономического характера.
«Нам бы хотелось, и это надо сделать в период вашего председательства, поскольку сам Казахстан играет очень важную роль в союзе, чтобы мы убрали всякие барьеры, которые еще, к сожалению, существуют у нас», — сказал белорусский президент.