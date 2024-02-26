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Дания прекратила расследование взрывов на «Северных потоках»

Полиция Дании приостановила расследование взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» из-за недостатка оснований для возбуждения уголовного дела. Ранее расследование прекратила Швеция из-за отсутствия подозреваемых по этому делу.
Источник: The Danish Armored Forces

«На основании расследования власти могут прийти к выводу, что имела место умышленная диверсия на газопроводах. Однако для возбуждения уголовного дела в Дании недостаточно оснований», — говорится в пресс-релизе полиции Копенгагена. В сообщении отмечается, что полиция Дания «продолжит следить за угрозами» и инициирует меры, необходимые для защиты критической инфраструктуры страны.

Прокуратура Швеции сообщила о приостановке расследования взрывов на «Северных потоках» 7 февраля. Надзорное ведомство заявило, что граждане страны не причастны к инциденту, а значит произошедшее не может расследоваться в рамках шведского законодательства. Материалы дела были переданы правоохранительным органам Германии, которые продолжают расследование.

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