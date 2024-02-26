Саида Мирзиёева встретилась с премьер-министром Катара

Помощник президента Саида Мирзиёева встретилась в Дохе с премьер-министром, главой МИД Катара шейхом Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль Тани. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
На встрече стороны обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-катарских отношений и обменялись мнениями о графике будущих мероприятий и совместных проектов.
Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.
«Мы заинтересованы в активном развитии культурно-гуманитарного сотрудничества и рассчитываем на тесное взаимодействие с нашими катарскими партнёрами в реализации совместных проектов», — отметила Саида Мирзиёева.
На встрече подчеркивалось, что текущее состояние дипломатических связей между Узбекистаном и Катаром характеризуется активным прогрессом и новыми перспективами для сотрудничества. Путь к более значимому сотрудничеству открыли саммиты в Самарканде, состоявшийся