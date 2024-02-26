Саида Мирзиёева встретилась с премьер-министром Катара

На встрече подчеркивалось, что текущее состояние дипломатических связей между Узбекистаном и Катаром характеризуется активным прогрессом и новыми перспективами для сотрудничества. Путь к более значимому сотрудничеству открыли саммиты в Самарканде, состоявшийся 5—6 июня 2023 года, и в Дохе, прошедший 2 октября 2023 года.