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Саида Мирзиёева встретилась с премьер-министром Катара

На встрече, состоявшейся в Дохе, обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия.
Источник: t.me/SShMirziyoyeva

Помощник президента Саида Мирзиёева встретилась в Дохе с премьер-министром, главой МИД Катара шейхом Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль Тани. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

На встрече стороны обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-катарских отношений и обменялись мнениями о графике будущих мероприятий и совместных проектов.

Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

«Мы заинтересованы в активном развитии культурно-гуманитарного сотрудничества и рассчитываем на тесное взаимодействие с нашими катарскими партнёрами в реализации совместных проектов», — отметила Саида Мирзиёева.

На встрече подчеркивалось, что текущее состояние дипломатических связей между Узбекистаном и Катаром характеризуется активным прогрессом и новыми перспективами для сотрудничества. Путь к более значимому сотрудничеству открыли саммиты в Самарканде, состоявшийся 5—6 июня 2023 года, и в Дохе, прошедший 2 октября 2023 года.