Лукашенко не ожидал такую высокую явку на депутатских выборах

«У нас никогда не было в местные советы, в парламентские выборы такой явки. Нюансов хватает. В том числе и беглые нам тут со своими неуклюжими телодвижениями помогли. Самое главное, люди поняли нынешний момент, правильно воспринимают, характеризуют его».