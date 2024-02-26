Лукашенко не ожидал такую высокую явку на депутатских выборах

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко не ожидал такую высокую явку на прошедших выборах депутатов, об этом он признался на встрече с генсекретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.
«В средствах массовой информации люди видели все ваши заявления. Это мобилизовывало людей. И вы видите, какая явка. Неожиданная, откровенно скажу», — сказал президент, его слова приводит БелТА.
Лебедев согласился с Лукашенко, что явка на прошедших выборах действительно хорошая.
Президент также признался, что он такой явки даже не ожидал.
«У нас никогда не было в местные советы, в парламентские выборы такой явки. Нюансов хватает. В том числе и беглые нам тут со своими неуклюжими телодвижениями помогли. Самое главное, люди поняли нынешний момент, правильно воспринимают, характеризуют его».
Единый день голосования
Накануне в Беларуси впервые состоялся единый день голосования. В ходе избирательной кампании были избраны депутаты местных советов и нижней палаты парламента на пятилетний срок.
По предварительным итогам ЦИК Беларуси, явка на выборы по республике составила 73,09%. В списки избирателей было включено более 6,9 млн человек.
Самая большая явка зарегистрирована в Могилевской области — 77,03%. В Минске явка составила 61,54%.