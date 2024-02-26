Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Турции

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем. Глава нашего государства пожелал президенту Турции успехов и выразил уверенность в том, что благодаря его дальновидной политике и неустанной работе братская страна продолжит свое движение по пути поступательного развития и укрепления авторитета в мировом сообществе.