Минниханов посмотрел ход строительства первого участка второй линии казанского метро

Напомним, вторая линия метро в городе соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Длина первого участка — 5,37 км. Он включает в себя четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова».