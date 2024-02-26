Свердловчане смогут досрочно проголосовать за президента с 3 марта

В Свердловской области досрочное голосование на выборах президента России пройдет с 3 по 11 марта. Предполагается, что в нем примут участие жители региона, проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях.
— В Свердловской области досрочное голосование будет организовано с 3 марта 2024 года. Всего в труднодоступных и отдаленных местностях зарегистрировано 3 174 избирателя, — сообщает Центральная избирательная комиссия Свердловской области в telegram-канале.
Избиратели будут голосовать группами — основная часть групп граждан примет участие в выборах 9 и 10 марта, добавили в региональной ЦИК.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Ранее в ЦИК Свердловской области рассказали о том, как будет проходить голосование в регионе.
Более 100 тысяч жителей Среднего Урала уже подали заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и участие в выборах с помощью механизма «Мобильный избиратель».