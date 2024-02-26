Губернатор вручил омичам госнаграды и почетные звания РФ и Омской области

«Очень приятно вручать высокие государственные награды людям, которые свои таланты, труд, жизнь посвятили служению во благо малой Родины, во благо Омской области, во благо нашей страны России. Мы сегодня вместе с вами решаем большое количество задач в различных направлениях — промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре и искусстве. Все они так или иначе сопряжены с национальными проектами и целями, которые указывает нам Президент России. Благодарю вас за созидательную командную работу. Отдельно поздравляю всех защитников Отечества. Уверен, наша страна близка к победе, будем ждать скорейшего возвращения наших героев со специальной военной операции», — отметил Виталий Хоценко.