Губернатор вручил омичам госнаграды и почетные звания РФ и Омской области

«Очень приятно вручать высокие государственные награды людям, которые свои таланты, труд, жизнь посвятили служению во благо малой Родины, во благо Омской области, во благо нашей страны России. Мы сегодня вместе с вами решаем большое количество задач в различных направлениях — промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре и искусстве. Все они так или иначе сопряжены с национальными проектами и целями, которые указывает нам Президент России. Благодарю вас за созидательную командную работу. Отдельно поздравляю всех защитников Отечества. Уверен, наша страна близка к победе, будем ждать скорейшего возвращения наших героев со специальной военной операции», — отметил Виталий Хоценко.
За вклад в обороноспособность страны по указу Президента РФ Владимира Путина орден Почёта вручён председателю совета директоров ОАО «Высокие Технологии» Сергею Мореву. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил ведущий конструктор ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» Виталий Юлун.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили профессор Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Николай Загурский и генеральный директор АО «Транснефть — Западная Сибирь» Олег Чепурной.
Примечательно, что почетное звание «Заслуженный артист РФ» присвоено актёру Омского государственного академического театра драмы Николаю Михалевскому. Звание «Заслуженный врач РФ» получил заведующий нейрохирургическим отделением — врач-нейрохирург БСМП № 1 Ярослав Шестериков. «Заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности РФ» стал дефектоскописту Омского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Западная Сибирь» Сергей Подзолкину.
Звание «Заслуженный работником культуры РФ» получил директор Омского государственного историко-краеведческого музея Петр Вибе.
Благодарностью Президента Российской Федерации был поощрён помощник машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Омск Западно-Сибирской дирекции тяги — ОАО «РЖД» Виктор Волков.
Распоряжением главы региона золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» награжден член Союза художников России Анатолий Коненко. Напомним, что 23 февраля микроминиатюрист отметил 70-летний юбилей.
Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Омской области» присвоено анестезиологу-реаниматологу Клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева Андрею Выходцеву. Звание «Заслуженный деятель культуры Омской области» получил художественный руководитель Камерного ансамбля «Мюзет» Владимир Плужник. «Заслуженным работником государственной гражданской службы Омской области» стал советник отдела сводного планирования Министерства труда и социального развития региона Павел Абросимов. Звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Омской области» получил ректор СибАДИ Александр Жигадло. «Заслуженным работником сферы информационных технологий Омской области» стал заведующий кафедры «Комплексная защита информации» Омского государственного технического университета Павел Ложникову. Звание «Заслуженный меценат Омской области» досталось директору Федерации самбо и дзюдо Омской области Владиславу Юрьеву. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Омской области» получили председатель СПК имени Кирова Борис Ерху и председатель СПК «Большевик» Игорь Синеокий. «Заслуженным работником промышленности Омской области» признан заместитель Министра промышленности и научно-технического развития Омской области Игорь Лукьянов. Звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области» получил директор Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Олег Луканин.
Почётное звание «Заслуженный строитель Омской области» присвоено монтажнику ООО «Омсктепломонтаж» Павлу Дергунову, а также генеральному директору АО «Омское СМУ № 1» Роману Ландлю.
Председатель Законодательного собрания Александр Артёмов получил Благодарственное письмо Губернатора Омской области.
«Александр Васильевич личным примером показывает, как нужно работать, вносит большой вклад в дело поддержки участников специальной военной операции и их семей, ездит подшефный Омской области город Стаханов. Личная благодарность вам за работу, которую делаете», — заметил глава Омской области Виталий Хоценко.