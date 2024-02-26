Шавкат Мирзиёев поздравил президента Турции с 70-летним юбилеем

26 февраля состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и Турции, в ходе которого Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев пожелал лидеру Турции крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной деятельности во имя процветания братского турецкого народа и страны.
Особо была отмечена роль и вклад Реджепа Эрдогана в становление современной Турции и повышение ее авторитета на глобальной арене, в достижение нынешнего высокого уровня узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
С большим удовлетворением отмечены продолжающиеся активные контакты и обмены на всех уровнях, нарастающая динамика в торгово-экономическом и культурно-гуманитарном взаимодействии.
Главы государств уделили особое внимание вопросам тщательной подготовки повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств.