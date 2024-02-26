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Шавкат Мирзиёев поздравил президента Турции с 70-летним юбилеем

В ходе телефонного разговора президент Узбекистана поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и обменялся с лидером мнениями по актуальным вопросам взаимодействия.
Источник: president.uz

26 февраля состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и Турции, в ходе которого Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев пожелал лидеру Турции крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной деятельности во имя процветания братского турецкого народа и страны.

Особо была отмечена роль и вклад Реджепа Эрдогана в становление современной Турции и повышение ее авторитета на глобальной арене, в достижение нынешнего высокого уровня узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

С большим удовлетворением отмечены продолжающиеся активные контакты и обмены на всех уровнях, нарастающая динамика в торгово-экономическом и культурно-гуманитарном взаимодействии.

Главы государств уделили особое внимание вопросам тщательной подготовки повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств.

Шавкат Мирзиеев