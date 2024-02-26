Главой Волчанска избрана Ольга Адельфинская

Кандидатуру госпожи Адельфинской единогласно поддержали 12 депутатов, присутствующие на заседании. Ранее Ольга Адельфинская работала директором школы № 23 и исполняла обязанности главы городского округа.



На конкурс по отбору кандидатов на пост главы района документы в январе подали Ольга Адельфинская и депутат местной думы Римма Изосимова, которых на втором этапе утвердили претендентами на руководящий пост.



Напомним, госпожа Адельфинская сменила на посту Александра Вервейна, который в декабре 2023 года возглавил Северный управленческий округ. Господин Вервейн работал в должности главы Волчанска с 2012 года.