Путин пока не планирует отдельных мероприятий в честь Дня защитника Крыма

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Никаких отдельных мероприятий, связанных с Днем защитника Крыма, у президента РФ Владимира Путина пока нет, по мере их появления Кремль о них сообщит, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сейчас нет никаких отдельных мероприятий. По мере того, как они будут появляться, мы будем вас информировать», — сказал он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».