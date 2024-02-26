Госдума отклонила законопроект Курултая о кибербезопасности в школах

Изменения планировалось внести в ст. 2 закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Поправки в закон были направлены в Госдуму в июне 2023 года.



Авторы инициативы предложили внести изменения в перечень субъектов критической информационной инфраструктуры, к которым относятся государственные органы и учреждения, собственники и операторы информационных систем в сфере здравоохранения, науки, транспорта, энергетики, банковской сфере, оборонной, ракетно-космической и других. Курултай предложил отнести к ним объекты «социального обеспечения» и «образования».



«Изменение позволит распространить на сферы образования и социального обеспечения комплекс мероприятий, которые применяются государством для защиты критической информационной инфраструктуры», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.



Как сообщал «Ъ-Уфа», инициатива получила отрицательные отзывы профильных думских комитетов и правительства России. Они, в частности, отметили, что эта мера потребует выделения значительного дополнительного финансирования из федерального и региональных бюджетов.