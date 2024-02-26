«Северные потоки», санкции Запада и базы ЦРУ на Украине. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он начал подготовку к оглашению послания Федеральному собранию: «Понедельник, вторник и среду президент будет готовиться».
Путин также примет доклад главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. «Президент системно продолжает работать с регионами».
Кремль проинформирует, примет ли Путин участие в прощании с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, умершим 23 февраля.
Российский лидер уже поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием — направил ему телеграмму и поговорил по телефону. Что касается личной встречи двух лидеров, до президентских выборов в России она не состоится: «До выборов все-таки сжатый график».
О прекращении расследования по «Северным потокам»
Ситуация с отказом Дании расследовать взрывы на «Северных потоках» «близка к абсурдной» — «есть признание того, что имеет место преднамеренная диверсия», но «никакого движения дальше». «Можно выразить абсолютнейшее изумление».
«Очевидно, что просто в ходе этого расследования начали выходить на своих ближайших союзников».
Россия на начальных этапах расследования не раз запрашивала у Дании информацию, но получала отказ. «Не можем получать информацию какую-то и сейчас».
Москва будет следить за расследованием, которое продолжается в Германии.
О новых санкциях против России
Что касается очередных западных санкций, «ничего принципиально нового не было озвучено»: «Вряд ли что-то принципиально новое можно придумать без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике».
Западные санкции уже бьют по своим инициаторам: «Европейская экономика серьезно страдает».
«Российская экономика показала свою устойчивость» — об этом говорят и представители Соединенных Штатов: «Она адаптировалась и она продолжает свое развитие».
О базах ЦРУ на Украине
«ЦРУ, другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны».
«Хорошо известна работа так называемых американских советников». «Они прекрасно занимали рабочие места в здании администрации президента Украины».
О заморозке участия Армении в ОДКБ
В Москве «пока не появилось» понимания слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке членства республики в ОДКБ: «Если исходить из текста соответствующих документов, такого режима де-юре просто не существует».
«У нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами. конечно же, мы будем это прояснять».
Об обсуждении «мирного плана» Зеленского
Несмотря на заявления Киева о намерении передать Москве некий «мирный план», «никаких контактов на эту тему не было».
Конференция по обсуждению этого «мирного плана» в Женеве — «странный формат»: «Некие мирные планы обсуждаются без участия России, что по себе само по себе несерьезно и даже смехотворно».
О теле Навального
В Кремле не занимаются темой передачи тела умершего в колонии Алексея Навального матери: «Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива».
«Глава государства эти вопросы никак не регулирует. Есть определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций».
Заявления об оказании какого-либо давления на мать Навального «совершенно абсурдные».
О медали «За взятие Авдеевки»
«Я бы никак не комментировал». Мнение тех, кто предложил учредить такую медаль, «очень важное».