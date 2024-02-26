«Северные потоки», санкции Запада и базы ЦРУ на Украине. Темы брифинга Пескова

Российский лидер уже поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием — направил ему телеграмму и поговорил по телефону. Что касается личной встречи двух лидеров, до президентских выборов в России она не состоится: «До выборов все-таки сжатый график».